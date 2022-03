Rusland kondigt aanval op Oekraïense wapenindustrie aan

Poetin vertelde Macron in telefoongesprek dat hij doelen wil behalen

Hetzij met diplomatie of met militaire middelen in Oekraïne. Dat meldt het Elysée nadat Poetin en zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron elkaar zondag opnieuw telefonisch hebben gesproken. Ook het Kremlin heeft het overleg bevestigd, dat 1 uur en 45 minuten duurde.



Macron zei onder andere hoe belangrijk het is om via onderhandelingen een oplossing te vinden voor de oorlog in Oekraïne. Hij maande Poetin verder om de nucleaire installaties van Oekraïne te beschermen. Poetin gaf aan dat het "niet zijn bedoeling was" om Oekraïense nucleaire sites aan te vallen.



Macron vond Poetin "zeer vastbesloten om zijn doelstellingen te bereiken", ook over "wat de Russische president de 'denazificatie' en de 'neutralisatie' van Oekraïne noemt", verklaarde een Elysée-medewerker tegen persbureau AFP. Poetin herhaalde ook zijn eis om erkenning van het Oekraïense schiereiland de Krim als Russisch grondgebied.