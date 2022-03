President Zelensky kritisch over Westerse bondgenoten

In 1993 bedong het Scandinavische land een uitzonderingsclausule. Hierdoor doet het land als enige EU-lid niet mee aan gemeenschappelijke Europese veiligheids- en defensiebeleid. Het land hoeft hierdoor niet deel te nemen aan Europese militaire missies en hoeft geen bijdrage te leveren aan de Europese defensie. Het profiteert echter ook niet van gezamenlijke aankopen of ontwikkeling van militair materieel.Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt net als in veel andere landen ook in het Deense parlement gediscussieerd over versterking van de nationale veiligheid. Zo wil de Deense regering het defensiebudget verhogen naar de NAVO-richtlijn van 2 procent van het nationaal product.Premier Mette Frederiksen zei zondag dat het referendum over opheffing van de uitzonderingspositie op 1 juni zal worden gehouden. Ze zei zelf een voorstander te zijn van aansluiting bij het Europese veiligheids- en defensiebeleid. Lees hier meer.