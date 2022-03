Oorlog kan coronapandemie in Oekraïne verergeren

Wereldgezondheidsorganisatie WHO vreest dat de oorlog in Oekraïne het verloop van de corona-epidemie in dat land kan verergeren. De WHO zegt zich in te zetten om de verspreiding van het virus in Oekraïne tegen te gaan.



Volgens de gezondheidsorganisatie zijn de besmettingscijfers ten opzichte van een week eerder gedaald, maar bestaat er een grote kans op ernstige ziektegevallen en sterfte. Dat geldt ook voor de meer dan twee miljoen gevluchte Oekraïners.



De vaccinatiegraad in Oekraïne is slechts 34 procent. In buurland Moldavië is maar 29 procent tegen COVID-19 gevaccineerd.