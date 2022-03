OSCE gaat onderzoek doen naar humanitaire misstanden door Rusland

Biden biedt Oekraïners in VS beschermde status

Oekraïners in de Verenigde Staten die vanwege de oorlog niet terug kunnen naar huis, worden tijdelijk vrijgesteld van deportatie en krijgen een werkvergunning. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Vanaf 1 maart mogen tienduizenden Oekraïners voor een periode van achttien maanden in de VS blijven wonen en werken. Ook de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kondigde aan de komende tijd coulanter om te gaan met verblijfsaanvragen van Oekraïners.