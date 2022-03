VS schakelt nucleair noodteam in

De Amerikaanse minister van Energie, Jennifer Granholm, heeft een "nucleair noodteam" ingeschakeld om de situatie rond de Oekraïense kerncentrale Zaporizja in de gaten te houden. Op Twitter schrijft Granholm dat de reactoren van de grootste kerncentrale van Europa, ondanks de brand die er vrijdagochtend woedt, goed zijn beschermd dankzij "robuuste constructies". De reactoren zouden volgens Granholm inmiddels veilig zijn uitgeschakeld.



Ook een alarmcentrale van VN-atoomwaakhond IAEA houdt de "serieuze situatie" 24 uur per dag in de gaten. IAEA-directeur Rafael Gross schrijft op Twitter dat hij "diep bezorgd" is en gesproken heeft gehad met de Oekraïense premier Denys Sjmygal. Hij heeft Sjmygal verzocht nauw contact te houden met de exploitant van de kerncentrale.