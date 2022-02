Ook Rusland evacueert ambassadepersoneel uit Oekraïne

Studenten in Oost-Oekraïne leren over kogelvrije vesten, explosies en evacuatieprotocollen

In het oosten van Oekraïne worden studenten klaargestoomd voor het geval dat Rusland aanvalt. Dat schrijft persbureau Reuters dinsdagavond. De studenten leren over kogelvrije vesten en wat zij moeten doen in het geval van (grote) explosies. Daarnaast nemen zij evacuatieprotocollen door.



President Volodymyr Zelensky heeft onder meer de stad Charkov aangemerkt als een locatie die door de Russen zou kunnen worden aangevallen. De stad ligt op 40 kilometer van de Russische grens. "We zijn gestart met deze lessen omdat we situaties willen voorkomen waarin zij onnodig gewond of gedood raken", legt Defensiespecialist Oleksandr Shevchuk uit. "Op deze manier worden ze bewust van de huidige dreigende situatie."