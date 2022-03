Ook CNN en Bloomberg stoppen met verslaggeving in Rusland

Vandaag maakten verschillende (internationale) media bekend hun werk in Rusland stil te leggen vanwege ingrijpende nieuwe mediaregels. Ook de Amerikaanse omroep CNN en persbureau Bloomberg kondigden dit vrijdagavond aan. "CNN stopt met uitzenden in Rusland terwijl we de situatie en onze volgende stappen blijven evalueren", zei een woordvoerder van CNN. Normaal zendt de omroep 24 uur per dag uit in Rusland."De verandering van de wet, die bedoeld lijkt te zijn om iedere onafhankelijke journalist als crimineel te bestempelen, maakt het onmogelijk om binnen de grenzen van Rusland iets te doen dat ook maar iets wegheeft van normale journalistiek", zegt hoofdredacteur John Micklethwait van Bloomberg in een verklaring. Volgen Micklethwait gaat het vooralsnog om een tijdelijke beslissing. De Britse omroep BBC liet eerder vandaag al weten zich terug te trekken uit Rusland. Lees hier verder. En ook de NOS besloot een correspondent terug te halen naar Nederland. Daarover hier meer.