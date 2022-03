Rusland zou Syriërs rekruteren die bedreven zijn in stedelijke gevechten voor de strijd in Oekraïne, meldt. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen heeft Rusland behoefte aan ervaren Syrische krachten nu de invasie van Oekraïne zich steeds meer lijkt toe te spitsen op stedelijke gebieden. De Syriërs moeten onder meer helpen de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen.Het is nog onduidelijk hoeveel strijders in Syrië zijn geronseld, maar sommige van hen zouden al in Rusland zijn om zich voor te bereiden op hun deelname aan de oorlog. The Wall Street Journal verwijst naar berichten op een Syrische nieuwswebsite, waarop wordt gemeld dat Rusland de Syrische vrijwilligers tussen de 200 en 300 dollar heeft geboden "om naar Oekraïne te gaan en daar te fungeren als bewaker" voor een periode van zes maanden.Het Russische leger zoekt niet alleen steun bij Syrische strijders. Ook Tsjetsjeense soldaten helpen Rusland al enige tijd in de oorlog in Oekraïne.