Explosies gehoord in Kiev en andere Oekraïense steden

In meerdere Oekraïense steden, waaronder hoofdstad Kiev, zijn woensdagnacht explosies gehoord nadat de Russische president Vladimir Poetin in een toespraak een militaire operatie aankondigde in de Oekraïense Donetsbekken-regio.



Journalisten van CNN melden net als getuigen van persbureau Reuters dat er nabij Kiev explosies zijn gehoord. Volgens de getuigen gaat het om "geluiden die klinken als het afvuren van artillerie".



CNN-journalisten horen ook in Charkov, de op één na grootste stad van Oekraïne in het noordoosten van het land, voortdurend explosies.



Een anonieme medewerker van de NAVO vertelt aan persbureau Reuters dat "het erop lijkt dat de Russische invasie in Oekraïne begonnen is".