Oekraïne meldt bijna 400 beschietingen, Russen nemen Tsjernobyl in

Leiding Rusland waarschuwt tegen protest tegen aanval Oekraïne

De Russische autoriteiten hebben gewaarschuwd dat mensen die protesteren tegen de aanval op Oekraïne kunnen rekenen op sancties. Een mensenrechtenactiviste in Moskou, Marina Litvinovitsj, werd gearresteerd voor haar woning, nadat ze had opgeroepen te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne.



In de crisis rond Oekraïne in maart 2014 waren er op verscheidene dagen protesten in Moskou tegen de Russische inmenging in dat land en tegen de inlijving van het schiereiland de Krim. De grootste was half maart met naar schatting 20.000 demonstranten.



Rusland heeft een bedenkelijke reputatie als het aankomt op mensenrechten. Tegenstanders van het regime worden vastgezet en uitgesloten van verkiezingen.