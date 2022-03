Oekraïne en Rusland onderhandelen vandaag verder

Zelensky roept de Russische troepen op om de strijd te staken

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Russische troepen opgeroepen om de wapens neer te leggen en de strijd te staken.



In zijn laatste televisietoespraak zei Zelensky in het Russisch: "Namens het Oekraïense volk geven wij jullie een kans om in leven te blijven. Als jullie je overgeven aan onze strijdkrachten, zullen we jullie behandelen zoals mensen behandeld horen te worden: met waardigheid - zoals jullie niet behandeld zijn in jullie leger. En de manier waarop jullie leger ons volk niet behandelt. De keus is aan jullie."



In een andere tv-toespraak zei presidentieel adviseur Oleksij Arestovitsj dat de oorlog met Rusland in mei voorbij kan zijn. Het Russische leger heeft dan mogelijk geen middelen meer om te blijven aanvallen. "Ik denk dat we begin mei een vredesovereenkomst hebben, misschien veel eerder", zei Arestovitsj maandagavond laat in een video die door Oekraïense media werd uitgezonden.