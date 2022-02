Oekraïne claimt herovering vliegveld nabij Kiev, zeker 57 doden na uitbreken oorlog

De Amerkaanse president Joe Biden heeft in een persconferentie zwaardere sancties tegen Rusland aangekondigd. "Poetin is de agressor, Poetin koos voor deze oorlog. Nu zal hij de gevolgen dragen en hiervoor boeten. Deze sancties gaan Rusland op de lange termijn maximaal raken, en ons en onze bondgenoten minimaal. We zullen de handelsmogelijkheden van Rusland beperken, door hevige financiële sancties op te leggen."De VS had al de nodige sancties opgelegd aan Russen, en gaat volgens Biden nu Russische banken afsluiten van Amerikaanse markten. " Al hun banktegoeden in de VS worden bevroren, ter waarde van honderden miljarden dollars. Het zal het onmogelijk maken voor Rusland om zich te blijven ontwikkelen, en is een grote slag voor Poetins langetermijnvisie. Poetin wordt een paria op het internationale podium."