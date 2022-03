Oekraïne beschuldigt Russen van inzet fosformunitie

Amerikaanse camerajournalist doodgeschoten in Kiev

De Amerikaanse camerajournalist Brent Renaud is zondag door Russische troepen doodgeschoten. Een andere journalist zou gewond zijn geraakt. Dat meldt de politie in Kiev. Volgens de politie gaat het om een journalist van The New York Times. Die krant laat echter in een verklaring weten dat hij niet namens The New York Times in Oekraïne actief was.



Amerikaanse autoriteiten hebben aangekondigd de dood van Renaud te onderzoeken.