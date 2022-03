Gevechten gaan door, Kiev lijkt betrekkelijk rustig

Ook vannacht werd er gevochten rond de grootste steden in Oekraïne. In Charkov werden de hele nacht explosies gemeld door Oekraïense media. De stad is nog altijd in handen van Oekraïne.



Het Oekraïense leger meldde dat er ook in Chernihiv en de regio Donetsk (waar onder meer Mariupol ligt) gevochten wordt om de Russische troepen op afstand te houden.



In Kiev ging gisteren het luchtalarm meerdere keren af, maar sindsdien lijkt de hoofdstad een relatief rustige nacht te hebben gehad zonder grote explosies.