Oekraïne: meeste vluchtroutes bij steden werkten niet

De meeste vluchtroutes bij belegerde Oekraïense steden die met de Russen zouden zijn afgesproken, hebben vandaag niet gewerkt. Dat zegt adviseur Vadim Denisenko van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken op televisie. Alleen bij Enerhodar en Soemi en gedeeltelijk in gebieden rond de hoofdstad Kiev zou sprake zijn geweest van succesvolle evacuaties van burgers, maar niet bij bijvoorbeeld Charkov.



Rusland en Oekraïne hadden een wapenstilstand afgesproken tussen 08.00 en 20.00 uur Nederlandse tijd. Burgers zouden volgens Oekraïne de steden Enerhodar, Izyum, Sumy, Mariupol en vier plaatsen in de omgeving van Kiev kunnen verlaten. Ze zouden dan veilig via verschillende routes naar andere gebieden in Oekraïne kunnen worden gebracht.



Moskou had het staakt-het-vuren bevestigd, maar noemde andere steden dan Oekraïne. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie had het naast Kiev en Mariupol over Charkov en Chernihiv.