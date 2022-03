Wat is een 'humanitaire corridor'?

Oekraïne en Rusland kwamen gisteren in de onderhandelingen het instellen van zogenoemde 'humanitaire corridors' overeen. Via NUjij kregen wij de vraag wat dat precies betekent, dus leggen we dat uit.



Een humanitaire corridor is een specifiek deel van een oorlogsgebied waar militaire actie niet is toegestaan. Via die route kunnen burgers het oorlogsgebied verlaten en hulporganisaties het gebied juist betreden, zonder dat er bijvoorbeeld op hen geschoten wordt.



Het woord corridor betekent letterlijk hal of gang. Het is dus te zien als een veilige gang waardoor burgers uit het oorlogsgebied geëvacueerd kunnen worden. Vaak wordt er ook een no-flyzone ingesteld (waardoor er dus geen vliegtuigen over het gebied mogen vliegen), zodat vluchtelingen en hulpverleners beschermd worden tegen bombardementen en luchtaanvallen.



Het schenden van een door alle partijen overeengekomen humanitaire corridor wordt door de Verenigde Naties beschouwd als een zware oorlogsmisdaad.