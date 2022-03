President Zelensky laat zien dat hij op kantoor in Kiev is

Voor het eerst sinds de Russische invasie begon, sprak president Volodymyr Zelensky maandagavond vanuit zijn kantoor in Kiev. In een korte video op zijn Facebook-pagina zei Zelenski dat hij zich niet verstopt en dat hij voor niemand bang is.



"We zeiden altijd: Maandag is een zware dag", zei hij. "Er is een oorlog in het land dus elke dag is maandag, en nu zijn we eraan gewend dat elke dag en elke nacht zo zijn."



In de video geeft Zelensky updates over de Russische aanvallen. Hij levert kritiek op de Russische troepen en beschuldigt hen van het beschieten van een broodfabriek in Makariv, ongeveer een uur ten westen van Kiev.

