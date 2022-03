Melitopol heeft nieuwe burgemeester

Volgens regionale autoriteiten is er een nieuwe burgemeester aangesteld in de Oekraïense stad Melitopol. De democratisch gekozen burgemeester, Ivan Fedorov, werd vrijdag door bewapende mannen ontvoerd en in de separatistische regio Luhansk beschuldigd van terrorisme. Zelensky vroeg Poetin zaterdag om Fedorov officieel vrij te laten. "Het is een misdrijf tegen de democratie", beargumenteerde hij.



De nieuwe burgemeester zou Galina Danilchenko zijn. Zij maakte deel uit van de gemeenteraad. In een televisietoespraak zegt ze dat haar belangrijkste taak is "om de nodige stappen te zetten om de stad weer terug naar normaal te krijgen".