Ook evacuatie Irpin gestart

Nadat eerder de evacuatie van Sumy was begonnen, zijn de autoriteiten in Irpin ook gestart met het wegleiden van burgers. In de voorstad van Kiev is een zogenoemde humanitaire corridor opgezet, in de hoop dat iedereen de stad veilig kan verlaten.



Ook in Mariupol, Charkov en Chernihiv zouden vandaag evacuaties plaatsvinden, maar er is nog niet bevestigd dat die zijn begonnen. Bij eerdere evacuatiepogingen werden wapenstilstanden niet nageleefd door de Russische troepen.