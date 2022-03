Luchtalarm klinkt in 'vrijwel alle Oekraïense regio's'

In vrijwel alle Oekraïense regio's klinkt in de nacht van zaterdag op zondag het luchtalarm, meldt The Kyiv Independent. Het gaat onder meer om de steden Kiev, Lviv en Charkov. In Lviv is het volgens correspondenten de derde nacht op rij dat het luchtalarm klinkt.



Ook in onder meer Odessa, Rivne, Kramatorsk, Zjytomyr, Zaporizja, Soemi en Dnipro klinkt het luchtalarm. Inwoners worden gevraagd naar de dichtstbijzijnde schuilkelder te gaan. Het is niet meteen duidelijk of er ook explosies klinken in de steden.