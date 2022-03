Kiev claimt hooggeplaatste Russische militair te hebben gedood

In een nieuwe videoboodschap vertelt president Zelensky dat hij hoe dan ook in Kiev blijft. Hij spreek het Oekraïense volk toe en laat op beeld zien dat hij nog steeds in Kiev is. "Ik verstop me niet en ik ben bang voor niemand. Ik zal hier blijven, zolang als nodig is om deze oorlog te winnen", aldus Zelensky.