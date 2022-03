Rusland komt met boetes voor 'fake news' over leger

De eerste boetes zijn opgelegd voor vermeend nepnieuws over het Russische leger, op basis van een wet die het parlement in Moskou vorige week aannam. Mogelijke celstraffen kunnen oplopen tot vijftien jaar.



Zo kreeg een 26-jarige man een boete van 200 euro omdat hij minachtende teksten had geschreven. Een andere man kreeg ook een boete van 200 euro omdat hij een poster bij zich had waarop stond dat de Russische inval een speciale operatie is voor de belastingen.



De Russische regering noemt de oorlog in Oekraïne een 'speciale militaire operatie' en verbiedt media de inval te omschrijven als een invasie of oorlog.