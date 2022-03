Hoofdstad Kiev bereidt zich voor op blokkade door Russen

Oekraïne: 'Russen ontvoeren weer burgemeester in het zuiden'

Russische militairen hebben zondagochtend opnieuw een burgemeester ontvoerd uit een door hen bezette stad in het zuiden van Oekraïne. Volgens een woordvoerder van de Oekraïense legerleiding in de regio Zaporizhzhia werd burgemeester Yevhen Matviiv van de plaats Dniprorudne rond 9.30 uur naar een onbekende bestemming meegenomen.



Matviiv is de tweede burgemeester die verdwenen is. Vrijdag namen Russische troepen burgemeester Ivan Fedorov van het nabijgelegen Melitopol mee, omdat hij zou hebben geweigerd mee te werken. Zaterdag installeerden de Russen een nieuwe burgemeester in Melitopol.



In een reactie op de ontvoering van Matviiv zei het hoofd van het regionale bestuur in Zaporizhzhia tegen de Kyiv Independent dat "oorlogsmisdaden systematisch worden" in het gebied. Burgemeester Matviiv kwam eind vorige maand in het nieuws toen hij erin slaagde Russische tanks uit zijn stad te verdrijven door met de bestuurders te praten.