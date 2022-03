Gesprek tussen buitenlandministers zonder resultaten

Het gesprek dat de buitenlandministers van Oekraïne, Rusland en Turkije vandaag hebben gevoerd, was na een uur afgelopen. De Oekraïense minister Kuleba zegt tegen Reuters dat het zowel makkelijk als moeilijk verliep. "Makkelijk omdat Lavrov (de Russische buitenlandminister) zijn traditionele retoriek volgde, moeilijk omdat ik mijn best heb gedaan."



Kuleba zegt dat er geen voorgang is geboekt in het afspreken van een algehele wapenstilstand. Ook zou zijn Russische ambtgenoot geen toezeggingen hebben willen doen over Mariupol en de veilige vluchtroute die Oekraïne daar wil instellen.



"De lastigste situatie is die in Mariupol", aldus Kuleba. Hij geeft aan nog een vervolggesprek te willen. Rusland heeft daar nog niks over gezegd.