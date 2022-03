Het internationaal atoomagentschap IAEA is bezorgd over de situatie van de werknemers in de kerncentrale van Tsjernobyl, zegt het in een. Het technische personeel, bestaande uit 210 mensen in totaal, zou al ruim twee weken lang onafgebroken aan het werk zijn. Dat is niet alleen stressvol voor de werknemers zelf, maar kan ook een negatief effect hebben op de nucleaire veiligheid van de kerncentrale.IAEA-directeur Rafael Grossi zegt zich erge zorgen te maken over de situatie in Tsjernobyl en roept op om de ploegen die nu aan het werk zijn te wisselen voor andere ploegen.