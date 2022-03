Oekraïense vluchtelingen opgevangen in sporthal Wormer

In een sporthal in het Noord-Hollandse Wormer worden vanavond 100 tot 150 bedden geplaatst voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Als het nodig is, kunnen er in de loop van de week bedden worden bijgezet.



In totaal is er plek voor vierhonderd bedden, meldt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Sporthal Wormer is in eerste instantie voor een week beschikbaar gesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne.