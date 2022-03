Superjacht rijkste man van Rusland in beslag genomen

De Italiaanse autoriteiten hebben een groot jacht in beslag genomen dat eigendom is van Aleksej Mordasjov, de rijkste man van Rusland. Hij is een van de oligarchen die door de EU op de sanctielijst zijn geplaatst. Volgens bronnen van persbureau Reuters en de Italiaanse krant La Stampa werd de 65 meter lange Lady M in beslag genomen in de Noord-Italiaanse haven van Imperia. De actie volgt op soortgelijke inbeslagnames in Frankrijk en Duitsland eerder deze week.



Mordasjov is onder meer grootaandeelhouder van het Duitse reisconcern TUI. Hij vergaarde zijn fortuin doordat hij begin jaren negentig, als twintiger, de controle kreeg over staalbedrijf Severstal, dat in de Sovjettijd nog een staatsbedrijf was. Volgens de toonaangevende rijkenlijst van zakenblad Forbes was de oligarch vorig jaar goed voor een vermogen van meer dan 29 miljard dollar. Dat is omgerekend meer dan 26 miljard euro.