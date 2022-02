Separatisten in Oekraïne: met hulp van Rusland kunnen we oorlog winnen

De separatisten in Oekraïne denken dat ze met hulp van Rusland een oorlog met de regering in Kiev kunnen winnen. In een persconferentie zei separatistenleider Denis Pushilin dat er nog geen Russische militairen in de Donetsbekken zijn, maar dat dit wel kan worden gevraagd aan Rusland.



Partijfunctionaris van de Russische regeringspartij Verenigd Rusland Andrej Toertsjak was ook aanwezig bij de persconferentie. Hij zei dat de inzet van het Russische leger in Oost-Oekraïne mogelijk is, als dat nodig is.



Pushilin zei dat hij het liefst ziet dat het conflict diplomatiek wordt opgelost. "We willen vreedzaam en samen met Oekraïne de grenzen bepalen. De tijd zal leren of dat mogelijk is." Toertsjak zei dat hij weinig vertrouwen heeft in onderhandelingen met de huidige Oekraïense regering.