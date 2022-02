China wijst westerse sancties tegen Rusland af

Cuba mag Russische leningen later terugbetalen

Rusland heeft Cuba uitstel verleend tot 2027 op terugbetaling van zijn schulden, na goedkeuring de Doema (het Russische parlement) op dinsdag. Rusland leende Cuba ongeveer 2 miljard euro tussen 2006 en 2019, voor investeringen in energieopwekking en infrastructuur.



De Doema keurde het uitstel goed nadat er ook positief was geoordeeld over het bevel van president Vladimir Poetin om troepen te sturen naar de Donetsbekken-regio in Oost-Oekraïne. Tijdens een bezoek van de Russische vicepremier Joeri Borisov vorige week, sprak Cuba nog zijn steun uit voor Rusland in zijn conflict met Oekraïne en westerse mogendheden. Havana beschuldigde de VS en hun bondgenoten ervan Moskou aan te vallen met wat het een "propagandaoorlog" noemde.



Ook de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft Rusland verzekerd van zijn steun in het conflict met Oekraïne. "Venezuela is met Poetin, het is met Rusland", zei hij dinsdag in een televisietoespraak.