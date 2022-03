Macron neemt Poetins corridors niet serieus: 'Ik vind dit onuitstaanbaar'

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Russische collega Vladimir Poetin beschuldigd van "moreel cynisme" vanwege diens humanitaire corridors in Oekraïne. Volgens Poetin kunnen burgers via die routes uit de steden en het land vluchten. "Dit is allemaal niet serieus. Het is moreel en politiek cynisme. Ik vind dat onuitstaanbaar", zegt Macron op de Franse tv.



Volgens de Franse president zorgen de corridors ervoor dat burgers alleen maar naar Rusland of Belarus kunnen ontsnappen. Ook is de staakt-het-vuren volgens hem een wassen neus. De beschietingen gaan maandag gewoon door, aldus Macron. "Mensen gaan dood, vermoeidheid slaat toe. Het is nog niet gelukt om tot een wapenstilstand te komen."