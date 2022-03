In de nacht van donderdag op vrijdag zijn explosies waargenomen in de Oekraïense steden Lutsk en Dnjepr. Beide steden waren tot nu toe niet getroffen door aanvallen. Lutsk ligt in het noordwesten, 100 kilometer van de grens met Polen. Dnjepr ligt in het oosten van Oekraïne.Volgens de BBC was de aanval in Lutsk gericht op een vliegveld en een fabriek waar motoren van gevechtsvliegtuigen gerepareerd kunnen worden. Hoe groot de schade door beide aanvallen op de steden is, is niet duidelijk. Op Facebook schrijft de burgemeester van de stad dat burgers dekking moeten zoeken in schuilkelders. Ook roept hij hen op geen foto's van de aanval te maken.