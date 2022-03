Prinses Máxima Centrum ontvangt 25 kankerpatiëntjes uit Oekraïne

In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht zijn maandag 25 Oekraïense kinderen met kanker aangekomen, samen met hun ouders of verzorgers. Ze zijn met een speciale vlucht opgehaald in Polen. Voor de gezinnen is onderdak gevonden in gastgezinnen en enkele vakantiehuisjes.



De 25 patiëntjes krijgen eerst een onderzoek. De behandeling wordt daarna zo snel mogelijk hervat, want die is de afgelopen twee weken gestopt of vertraagd. De behandeling van deze kinderen is zo georganiseerd dat de zorg voor de Nederlandse kinderen met kanker ongestoord doorgang kan vinden.