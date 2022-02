De Verenigde Staten gaan de afvallige pro-Russische regio's in Oekraïne sancties opleggen, maakte het Witte Huis bekend, kort nadat Rusland de twee gebieden als onafhankelijke staten had erkend. President Joe Biden veroordeelt het Russische besluit en heeft opnieuw zijn steun aan Oekraïne uitgesproken. De Europese Unie komt vooralsnog met een "beperkt pakket sancties", zo maakte premier Rutte maandagavond bekend.

Amerikanen mogen binnenkort niet meer investeren en handelen in en met de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Het bevel dat Biden binnenkort uitvaardigt, was al voorbereid omdat de VS al rekening hield met de erkenning door Rusland.

Met de erkenning schendt Rusland het internationaal recht, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Om te voorkomen dat het land daarvan kan profiteren, zal de VS de regio's sancties opleggen.

De aangekondigde sancties staan los van de strafmaatregelen die klaarstaan voor het geval Rusland Oekraïne binnenvalt.

De Europese Unie komt met een "beperkt pakket sancties" tegen Russen die betrokken waren bij het besluit om de afvallige regio's in het oosten van Oekraïne te erkennen, zei premier Mark Rutte in het programma Jinek. Als Rusland het buurland daadwerkelijk binnentrekt, volgen "massieve sancties", waarschuwde hij.

Het gaat nu volgens Rutte bijvoorbeeld om mensen in het Russische parlement die betrokken waren bij het besluit om tegen president Vladimir Poetin te zeggen dat hij de Oekraïense regio's moet erkennen. "Precieze besluitvorming vindt waarschijnlijk morgen plaats."

De EU komt ook met sancties tegen mensen in de afvallige regio's en hun financiële belangen.

Massief pakket sancties

Als Rusland "een stap zet in Oekraïne dan ligt er een massief pakket sancties klaar", aldus de premier. Het binnentrekken van de afvallige volksrepubliekjes zal al voldoende zijn om dit zware pakket in werking te stellen, zei Rutte. Hij noemt het besluit van Poetin om Donetsk en Luhansk te erkennen een "zware escalatie" en "echt zeer ernstig".

Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties veroordeelt het besluit van Rusland om twee afvallige regio's in Oekraïne te behandelen als onafhankelijke staten. De stap "is een schending van de eenheid van het grondgebied en van de soevereiniteit van Oekraïne", laat VN-chef António Guterres weten.

De Verenigde Naties steunen "de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen", zegt Guterres in een verklaring. Hij roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen, burgers te beschermen en de situatie niet verder uit de hand te laten lopen.