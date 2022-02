Rusland erkent de onafhankelijkheid van de afvallige Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk, meldt het Kremlin maandag. Hoewel Moskou eerder benadrukte de regio's niet te willen annexeren, heeft het als bondgenoot nu wel een reden gekregen om openlijk troepen naar het gebied te sturen.

"Oekraïne is niet zo maar een buurland, maar onderdeel van onze geschiedenis", aldus Poetin maandagavond in een toespraak. Volgens hem is de situatie in Oost-Oekraïne "kritiek".

De leiders van Donetsk en Luhansk hadden er maandag bij Poetin op aangedrongen om hun zelf uitgeroepen republieken te erkennen. Door de stap kunnen de Russen de rebellen in de zogenoemde Volksrepublieken Donetsk en Luhansk nu openlijk gaan steunen in hun strijd tegen de Oekraïense regering in Kiev. De kans op eenheid lijkt daarmee verder dan ooit.

Poetin had eerder op de dag onverwachts de veiligheidsraad bijeengeroepen over de opgelopen spanningen. Toen kwam de erkenning van de regio's ook aan bod en zei Poetin het verzoek te overwegen. Hij kreeg hierbij steun van de voltallige raad.

Poetin lichtte zijn besluit maandagavond toe in een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Zij reageerden teleurgesteld, maar blijven openstaan voor contact, staat in een verklaring van het Kremlin.

EU-buitenlandchef Borrell wil sancties

EU-buitenlandchef Josep Borrell zei maandag dat er sancties zullen volgen als Rusland besluit de twee provincies te erkennen. De sancties liggen volgens Borrell klaar en hij zal ze voorleggen aan de EU-landen.

Welke sancties op tafel liggen, is niet duidelijk. Volgens minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken was het niet verstandig om Rusland al een straf in het vooruitzicht te stellen als het de Russisch-gezinde separatistenrepublieken in Oost-Oekraïne als onafhankelijk erkent.

Veel etnische Russen in Donetsk en Luhansk

In Donetsk en Luhansk wonen veel etnische Russen die het Russisch vaak nog als hoofdtaal hebben. In 1991 viel de Sovjet-Unie uit elkaar en werd Oekraïne onafhankelijk. Rusland, voorheen het belangrijkste deel van de Sovjet-Unie, hield interesse voor Oekraïne, onder meer vanwege de strategische ligging.

In februari 2014 annexeerde Rusland de Krim, een Oekraïens schiereiland in de Zwarte Zee. Daarna verplaatste het gewapende conflict zich naar de regio Donetsbekken, waar de oblasten Luhansk en Donetsk liggen. Een oblast is een Oost-Europese benaming voor een provincie.

In het Donetsbekken wonen net als in de Krim veel separatisten, die graag bij Rusland willen horen. Gesteund door de Russen namen ze in het voorjaar van 2014 de twee gelijknamige hoofdsteden van Donetsk en Luhansk in.

De leider van Donetsk, Denis Pushilin, riep maandag alle weerbare mannen op om zich op te geven voor de militaire dienstplicht en zo tegen het Oekraïense leger te vechten. Volgens Pushilin ligt zijn in 2014 uitgeroepen republiek onder vuur van Oekraïense militairen.

Oekraïne: Rusland breekt met eenzijdige Minsk-akkoorden

Oekraïne liet eerder al weten een eventuele erkenning af te keuren. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba bewijst Rusland met de erkenning dat het afstand neemt van de Minsk-akkoorden.

In 2015 werden daarin afspraken gemaakt voor de de-escalatie van het conflict in het land. De strijdende partijen gingen daarin onder meer akkoord met een wapenstilstand en een bufferzone.

De burgeroorlog in het oosten van Oekraïne heeft volgens Kiev ruim vijftienduizend mensen het leven gekost.