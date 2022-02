De ontwikkelingen in het conflict rondom Oekraïne volgen elkaar razendsnel op. De komende tijd brengt de redactie van NU.nl daarom iedere dag een overzicht met daarin de belangrijkste gebeurtenissen. Dit zijn de grootste ontwikkelingen van maandag 21 februari.

Uitgelicht: de drie belangrijkste ontwikkelingen van vandaag Rusland erkent onafhankelijkheid pro-Russische regio's in Oekraïne

Poetin kondigt vredesmissie aan en stuurt militairen naar Donetsk en Luhansk

EU-leiders komen met sancties en overwegen Russische verbanning van internationale financiële markten

Rusland erkent de onafhankelijkheid van de afvallige Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk. Hoewel Moskou eerder benadrukte de regio's niet te willen annexeren, krijgt het als bondgenoot nu wel een reden om openlijk troepen naar het gebied te sturen.

Later op de avond lichtte de Russische president Vladimir Poetin de beslissing toe in een toespraak aan het volk.

Daarna ondertekende hij een decreet die een vredesmissie mogelijk maakt in de Oekraïnse gebieden waarin ruim 800.000 Russen wonen.

De beslissing om de regio's als onafhankelijk te erkennen viel na een onverwachte samenkomst van de Russische Veiligheidsraad. Poetin riep zijn (militaire) experts bijeen om de spanningen in Oekraïne te bespreken. Tijdens de vergadering werd de optie om de regio's te erkennen al gesteund door de voormalige Russische president Dmitry Medvedev, nu plaatsvervangend hoofd van de veiligheidsraad.

Een van de leiders van de pro-Russische regio's ondernam maandag ook actie. Denis Pushilin wil dat alle 'weerbare mannen' in Donetsk zich opgeven voor militaire dienstplicht om - als het nodig is - tegen het Oekraïense leger te vechten.

EU komt met sancties

Direct na het besluit van Poetin om de afvallige regio's te erkennen riep de Franse president Emmanuel Macron op tot veiligheidsoverleg binnen de Europese Unie. Josep Borrell - EU-buitenlandchef - waarschuwde Poetin maandag al dat er sancties zouden volgen als Rusland de pro-Russische regio's in Oekraïne zou steunen.

Volgens premier Mark Rutte is inmiddels bekend welke sancties de Russen om die reden tegemoet kunnen zien. Het zou gaan om een "beperkt pakket". Als Rusland het buurland daadwerkelijk binnentrekt, volgen "massieve sancties", waarschuwde Rutte.

Ook voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen kwam met een dergelijke waarschuwing. Rusland zou onder meer worden afgesneden van alle essentiële goederenstromen uit Europa.

Kiev vroeg de EU ook al om materiaal en medische goederen te sturen in het geval van een Russische invasie of escalatie van de spanningen. Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Slovenië en Roemenië hebben zich direct gemeld en stellen materiaal beschikbaar. Er gaan onder meer tenten, noodgeneratoren en persoonlijke beschermingsmiddelen naar Oekraïne.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Foto: ANP

Onduidelijkheid over mogelijk gevecht bij grens

De Russische grenswacht zegt dat ze maandag bij de grens met Oekraïne vijf "Oekraïense indringers heeft gedood. Kiev doet dit af als "nepnieuws". Volgens Rusland zouden de vijf personen in twee Oekraïense voertuigen hebben geprobeerd om de Russische grens bij Mityakinskaya te naderen om zo ongezien Rusland binnen te dringen. De regering in Kiev zegt echter dat er in dat gebied helemaal geen Oekraïense militairen actief zijn.

Ondertussen hebben Rusland en Belarus hun gezamenlijke militaire oefening verlengd. De oefeningen zouden eigenlijk zondag al moeten aflopen.

Volgens de NAVO heeft Rusland zeker 30.000 militairen in Belarus en zou het die kunnen gebruiken als deel van een invasiemacht om Oekraïne aan te vallen. De troepen zijn gunstig gepositioneerd voor een mogelijke opmars naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Rusland ontkent dat dit de reden is van de militaire oefening.

32 Johnson: 'Invasie in Oekraïne zou krankzinnig zijn'

Poetin en Biden staan open voor een ontmoeting

Met het erkennen van de onafhankelijkheid van de pro-Russische regio's is een militaire invasie van Rusland weer een stap dichterbij gekomen. Alle partijen blijven echter vasthouden aan de uitspraak: diplomatiek overleg kan de spanningen doen afnemen.

Een topontmoeting tussen Poetin en de Amerikaanse president Joe Biden is echter nog steeds ver weg, zeggen het Kremlin en het Witte Huis. "Het is te vroeg om hier een datum op te plakken, maar de diplomatieke kanalen blijven open."

Het moddergooien tussen de twee grootmachten ging maandag onverstoord verder. Volgens de Verenigde Staten zou Rusland een lijst met Oekraïners hebben opgesteld die ze willen doden of oppakken na een invasie. Het Kremlin spreekt van een "totale leugen".