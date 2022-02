Oekraïne en Rusland zijn eigenlijk al acht jaar met elkaar in oorlog. Delen van Donetsk en Luhansk, twee Oekraïense oblasten (provincies), riepen zich in 2014 uit tot 'volksrepublieken', in de nasleep van de Krimoorlog. Zelfs Rusland erkent hun onafhankelijkheid niet officieel, maar er gebeurt weinig zonder steun en aansturing vanuit Moskou.

In Donetsk en Luhansk wonen veel etnische Russen, die vaak nog het Russisch als hoofdtaal hebben. In 1991 viel de Sovjet-Unie uit elkaar en werd Oekraïne onafhankelijk. Rusland, voorheen het belangrijkste deel van de Sovjet-Unie, hield interesse voor Oekraïne, onder meer vanwege de strategische ligging. Oekraïne zelf probeert zich ondertussen te ontpoppen als een westerse democratie.

In februari 2014 werd de Oekraïense president Viktor Janoekovytsj afgezet na pro-westerse betogingen. Vervolgens nam Rusland de Krim in, een Oekraïens schiereiland in de Zwarte Zee. Daarna verplaatste het gewapende conflict zich naar de regio Donetsbekken, waar de oblasten Luhansk en Donetsk liggen. Een oblast is een oost-Europese benaming voor een provincie.

In het Donetsbekken wonen net als in de Krim veel separatisten, die graag bij Rusland willen horen. Gesteund door de Russen namen ze in het voorjaar van 2014 de twee gelijknamige hoofdsteden van Donetsk en Luhansk in.

In mei 2014 volgde een referendum over de onafhankelijkheid van de oblast Donetsk, georganiseerd door de separatisten. Volgens hen stemde 89 procent van de bevolking voor de afscheiding van Oekraïne, maar onafhankelijke controles op de uitslag waren er niet en honderdduizenden bewoners die minder zagen in aansluiting bij Rusland waren op de vlucht geslagen. Donetsk verklaarde zichzelf onafhankelijk, waarna in Luhansk hetzelfde gebeurde.

Niet de hele oblasten zijn sindsdien in handen van de seperatisten, maar wel de hoofdsteden en de oostelijk delen, die tegen de Russische grens liggen. Deze grens is ruim 400 kilometer lang. De oosterburen kunnen dus gemakkelijk materieel en mankracht aanvoeren naar de volksrepublieken, naast de financiële steun die ze geven aan de separatisten.

Er wonen 3,5 miljoen mensen in de zelfverklaarde volksrepublieken. Alleen Zuid-Ossetië en de republieken zelf erkennen Luhansk en Donetsk als onafhankelijke staatjes. Sinds 2015 geldt er formeel een staakt-het-vuren tussen de separatisten en de Oekraïense strijdkrachten, maar grensschermutselingen zijn schering en inslag.

Leiders van de republieken riskeren hun leven

In beide gebieden wapperen vlaggen van de Sovjet-Unie en hangen portretten van oud-leider Jozef Stalin in de overheidsgebouwen. Het zijn "vergeten enclaves", schrijft The New York Times.

Leiders van de republieken wisselen elkaar snel af. Hoge posities werden bekleed door de eigenaar van een hondenschool of iemand die eerder de Kerstman speelde in een winkelcentrum. Ook hebben verschillende Russen die zijn gelinkt aan de Russische veiligheidsdiensten er publieke functies bekleed.

De carrières van de leiders eindigden dikwijls met gewelddadige zuiveringen. Zo overleed de toenmalige president van Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, in 2018 bij een bomaanslag in een restaurant. Volgens de separatisten zit Oekraïne achter de aanslagen, maar er zijn veel aanwijzingen dat interne machtsstrijd een grote rol speelt.

Desinformatie en aanvallen onder valse vlag

Omdat Luhansk en Donetsk afgesloten gebieden zijn, waar niet eens commerciële vluchten naartoe gaan, heeft Rusland veel ruimte om desinformatie te verspreiden. De angst is dat Rusland geweld in de regio onterecht toeschrijft aan het Oekraïense leger. Dat zou vervolgens een aanleiding voor Rusland kunnen vormen om Oekraïne aan te vallen.

Sinds vorige week maken de separatisten herhaaldelijk melding van beschietingen en andere gevechtshandelingen en sabotagepogingen door de Oekraïense strijdkrachten. Beide 'volksrepublieken' hebben een verplichte mobilisatie aangekondigd voor alle mannen onder de 55 jaar. Oudere mannen worden ook aangemoedigd zich aan te melden.

De republieken zeggen zo'n zevenduizend inwoners te hebben geëvacueerd naar Rusland wegens een dreigend offensief van het Oekraïense leger. Oekraïne en westerse bondgenoten zeggen dat zo'n offensief helemaal niet in de maak is en wijzen op de vreemdheid van de claim dat Oekraïne voor het eerst tijdens het achtjarige conflict een offensief zou lanceren, terwijl er naar schatting bijna 200.000 Russische militairen aan de grenzen zijn gelegerd.

De Russische Doema nam medio februari een motie aan om president Vladimir Poetin te vragen Donetsk en Luhansk te erkennen. Dat zou Rusland in staat stellen de staatjes militaire troepen te lenen en er een legerbasis te vestigen.