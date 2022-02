Om veiligheidsredenen verplaatst Nederland de werkzaamheden van de ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev tijdelijk naar de West-Oekraïense stad Lviv, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.

In Lviv was onlangs al een trefpunt ingericht, dat in werking zou treden mochten de spanningen tussen Rusland en Oekraïne escaleren. Bij dit steunpunt kunnen ook Nederlanders terecht die Oekraïne via het westen willen verlaten.

Vorige week maakte het kabinet al bekend dat de meeste personeelsleden van de ambassade in Kiev zouden vertrekken. Tegelijk scherpte het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Oekraïne aan van oranje naar rood.

Ook alle Nederlanders in Oekraïne kregen een oproep om het land te verlaten. Hoeveel Nederlanders precies in het Oost-Europese land verblijven, is onduidelijk. Tot vorige week had de ambassade contact met 148 Nederlanders.

Wat de directe aanleiding is geweest om van standplaats te veranderen, kan een woordvoerder van het ministerie niet zeggen. Nederland volgt de situatie in Oekraïne van uur tot uur en heeft op basis van "een eigen afweging" besloten tot de verplaatsing. Eerder werd al bekend dat de NAVO is begonnen personeel weg te halen uit Kiev.