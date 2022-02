De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen zien niet dat de militaire activiteit afneemt langs de Oekraïense grens. Zij blijven zeer bezorgd over de situatie en roepen Moskou op tot overleg.

"We roepen Rusland op de weg van diplomatie te kiezen, de spanningen te de-escaleren, strijdkrachten substantieel terug te trekken uit de nabijheid van de Oekraïense grenzen en zich volledig te houden aan internationale verplichtingen", staat in een verklaring van de G7 na overleg op de veiligheidsconferentie in München.

Voor het eerst in twintig jaar is Rusland daar niet bij aanwezig. Het land heeft meer dan 130.000 troepen in de buurt van de grens met Oekraïne. Terwijl Rusland claimt dat een deel van de troepen na afloop van oefeningen is vertrokken, zegt de Amerikaanse regering juist dat er meer zijn bijgekomen en een aanval elk moment zou kunnen plaatsvinden.

De G7 bestaat uit Duitsland, Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Japan en de Verenigde Staten. Namens de Europese Unie is buitenlandchef Josep Borrell aanwezig.