De leiders van de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne hebben aangekondigd dat burgers vanaf vrijdag worden geëvacueerd. Het gaat mogelijk om honderdduizenden inwoners die in Zuidwest-Rusland terechtkunnen, zei Denis Pushilin, de leider van de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk.

Vrouwen, kinderen en ouderen krijgen voorgang. De eerste bussen vanuit Donetsk vertrekken in de loop van de avond, meldde persbureau Interfax. Volgens een bron zijn honderdduizenden mensen van plan om te gaan. In de stad van circa een miljoen inwoners klonken sirenes. Pushilin sprak van een georganiseerde "massa-evacuatie".

Leonid Pasechnik, de leider van de Volksrepubliek Luhansk, kwam met een soortgelijke boodschap. De woordvoerder van het Kremlin zei eerder niet te weten wat zich nu in Oekraïne afspeelt en of de actie is gecoördineerd met Rusland. Later gaf de Russische president Vladimir Poetin de opdracht om accommodatie te regelen. Dat gebeurde min of meer tegelijkertijd met een melding van een grote explosie bij het gebouw in Donetsk waar de regering van de separatisten zetelt.

Het Oekraïense leger is al jaren in oorlog met de zelfverklaarde republiekjes die de rebellen hebben uitgeroepen. De afgelopen dagen zijn de beschietingen intensiever geworden, terwijl Russische troepen massaal langs de Oekraïense grens zijn samengetrokken.

Russisch parlement wil erkenning van Oekraïense republieken

Volgens het Westen misbruikt Moskou de spanningen door te stellen dat Oekraïne "genocide" pleegt op de Russischsprekende bevolkingsgroep in het oosten van het land. De Oekraïense minister van Defensie heeft vrijdag nog eens benadrukt dat het leger de separatisten niet aanvalt. Zijn collega van Buitenlandse Zaken weersprak de Russische "propaganda" over vermeende Oekraïense offensieve operaties en sabotageacties.

Het Russische parlement vroeg Poetin deze week de twee gebieden in de Donetsbekken-regio in Oost-Oekraïne te erkennen als onafhankelijke republieken. Rusland heeft veel van hen eerder een Russisch paspoort verstrekt.

Volgens Poetin worden de Russischsprekende mensen in Oekraïne gediscrimineerd met behulp van onder meer taalwetten die het Oekraïens als officiële taal bevorderen. Hun mensenrechten worden volgens de Russiche president systematisch geschonden.

Russischsprekende mensen wonen vooral in het zuiden en oosten van Oekraïne. Daar rees verzet toen een gekozen pro-Russische president in 2014 in Kiev ten val werd gebracht door prowesterse groepen. Moskou zag het als een door Amerikanen geregisseerde staatsgreep.

In Luhansk en in Donetsk riepen pro-Russische Oekraïners de onafhankelijkheid uit. Ze krijgen steun van over de grens uit Rusland. De burgeroorlog staat echter op een laag pitje sinds een internationaal akkoord over het oosten van Oekraïne, dat in 2015 in Minsk werd gesloten.