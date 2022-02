Rusland heeft de tweede man van de Amerikaanse ambassade in Moskou uitgewezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington ziet de volgens hen niet-uitgelokte maatregel als een "escalerende stap". De twee landen staan lijnrecht tegenover elkaar in de Oekraïnecrisis.

De reden voor de uitwijzing van vice-ambassadeur Bartle Gorman is vooralsnog onduidelijk. Hij heeft Rusland volgens een Amerikaanse bron vorige week al verlaten.

Beide landen zijn al langere tijd in de clinch over personeel in hun ambassades. Moskou zei eind vorig jaar dat medewerkers die langer dan drie jaar op hun post zijn terug naar huis moeten gaan. Gorman was er korter dan die periode en had een geldig visum, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Witte Huis riep Rusland op een einde te maken aan de "ongegronde uitwijzingen" van diplomaten en medewerkers. "Nu meer dan ooit is het cruciaal dat onze landen het noodzakelijke personeel ter plekke hebben om het contact tussen onze regeringen te faciliteren."

VS benadrukt opnieuw dat invasie aanstaande is, Rusland ontkent

De relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten verkeert op een dieptepunt vanwege opgelopen spanningen rondom Oekraïne.

Rusland heeft momenteel een troepenmacht van naar schatting 130.000-150.000 militairen paraat aan de Oekraïense grenzen. Moskou kondigde eerder deze week een terugtrekking aan, zonder daarbij aantallen te noemen. Volgens analisten is er nog geen teken dat er militairen worden teruggetrokken.

De VS herhaalde donderdag opnieuw de inschatting dat Rusland Oekraïne elk moment kan binnenvallen. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden zijn de Russen op zoek naar een excuus. De westerse bondgenoten waarschuwen dat berichten over artilleriebeschietingen in de Oost-Oekraïense Donbasregio deel kunnen uitmaken van een 'operatie onder valse vlag' om militaire actie te rechtvaardigen.

Kremlin blijft invasieplannen ontkennen

Rusland liet in reactie wederom weten geen plannen te hebben om Oekraïne binnen te vallen. "Er is geen 'Russische invasie' van Oekraïne, die de Verenigde Staten en hun bondgenoten sinds afgelopen herfst officieel hebben aangekondigd, en die is ook niet gepland", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een openbare verklaring.

Het land diende donderdag een rapport in bij de Verenigde Naties, waarin het aanvoert dat het Oekraïense leger zich schuldig heeft gemaakt aan 'genocide' op Russisch-sprekende inwoners van Donbas.

In dezelfde Veiligheidsraad vroeg de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken Rusland om een verklaring. Als het land vrede zoekt, zei hij, dan kan "de Russische regering vandaag zonder dubbelzinnig voorbehoud of ontwijkend gedrag aankondigen dat Rusland Oekraïne niet zal binnenvallen."

Het Kremlin dreigde later op donderdag met 'militair-technische maatregelen' als de VS niet al zijn troepen terugtrekt uit Centraal- en Oost-Europa en de Baltische staten. Er is weinig kans dat Washington die eis serieus in overweging zal nemen.