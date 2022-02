De NAVO denkt erover een nieuwe troepenmacht in Roemenië en op andere plekken in Zuidoost-Europa te legeren vanwege de dreiging van Rusland. Het bondgenootschap zet dat plan waarschijnlijk ook door als er geen aanval op Oekraïne komt, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Nederland zegt "altijd serieus te kijken of we een bijdrage kunnen leveren".

Frankrijk heeft al aangekondigd een nieuwe zogeheten battlegroup in Roemenië te willen aanvoeren en ook andere lidstaten hebben gezegd mee te willen doen. Daarnaast zou sprake zijn van een extra gevechtsgroep in Bulgarije of Slowakije.

Stoltenberg houdt het na overleg met minister Kajsa Ollongren (Defensie) en de defensieministers van de andere NAVO-landen op "Centraal- en Oost-Europa" en "het Zwarte Zeegebied".

De dertig NAVO-lidstaten wachten nog het advies van de militaire commandanten af. Dat moet er binnen een paar weken zijn. Dan beslissen ze of en waar nieuwe gevechtsgroepen worden ingesteld. Daar is niet echt haast bij omdat de oostflank al flink is versterkt, voegt Stoltenberg toe.

Na dat besluit wordt bepaald welke landen hierbij een rol gaan spelen, zegt minister Ollongren. Nederland, dat al bijdraagt aan de battlegroup in Litouwen, zal volgens haar als altijd serieus over deelname nadenken. Maar "zover is het nu nog niet".

NAVO ziet nog niks van terugtrekking Russische troepen

Als Rusland zoals het beweert zijn grote troepenmacht aan de Oekraïense grens terugtrekt, betekent dat niet per se dat de NAVO het gebied niet wil versterken. Dat Rusland de afgelopen tijd bereid was tot deze manoeuvres en oorlogstaal is volgens Stoltenberg al dreigend genoeg. De NAVO zegt overigens nog niets van die terugtrekking te zien.

De Noorse NAVO-chef waarschuwt dat de gespannen verstandhouding met Rusland "het nieuwe normaal" voor Europa lijkt te zijn geworden. "Moskou heeft duidelijk gemaakt dat het bereid is de fundamenten van onze veiligheid ter discussie te stellen."