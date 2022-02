De NAVO ziet het aantal Russische troepen bij de Oekraïense grens nog niet afnemen, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt nog niets gemerkt te hebben van een afbouw van Russische troepen in het grensgebied.

Rusland stelde eerder deze week te zijn begonnen met het terugtrekken van een deel van de troepen uit het grensgebied met Oekraïne, waar zo'n 130.000 manschappen gestationeerd zijn. De militaire oefeningen waaraan zij volgens het Kremlin deelnamen, zou voorbij zijn. Rusland liet beelden zien van vertrekkende militairen, maar het Westen is nog niet overtuigd.

"Tot dusver hebben we nog geen de-escalatie gezien ter plaatse", aldus Stoltenberg woensdag voor aanvang van een overleg met de defensieministers van de dertig NAVO-landen. "Integendeel, het lijkt erop dat Rusland doorgaat met de militaire opbouw. Wat wij zien is dat ze het aantal troepen hebben vergroot en nog meer troepen onderweg zijn."

Het voorzichtige optimisme dat Stoltenberg dinsdag uitsprak was gebaseerd op signalen uit het Kremlin dat het bereid is naar een diplomatieke oplossing te zoeken, zegt de secretaris-generaal van de westerse militaire alliantie. Maar "we hebben geen terugtrekking gezien en dat staat daarmee natuurlijk op gespannen voet".

Rusland heeft ook nog niet geantwoord op voorstellen van de NAVO om de zorgen van Rusland over zijn veiligheid weg te nemen door onder meer wederzijdse openheid over oefeningen en arsenalen en door wapenbeheersing.

Ook Oekraïne ziet Russen nog niet vertrekken

Zelensky sprak woensdag in gesprek met de BBC vergelijkbare woorden als Stoltenberg. Ook de Oekraïense president ziet nog geen bewijs voor een Russische terugtrekking.

"Wij reageren op de realiteit, en de realiteit is dat we nog geen enkele terugtrekking hebben gezien. We hebben erover gehoord, maar het gebeurt nog niet", aldus Zelensky, die aanwezig was op een militaire trainingsfaciliteit in het westen van Oekraïne.

Volgens de president zou daadwerkelijke terugtrekking van Russische troepen "door iedereen te zien zijn" en blijft het voorlopig slechts bij woorden van de Russen. Zelensky herhaalde dat Oekraïne "kalm blijft onder dit soort omstandigheden, omdat dit al jaren zo gebeurt".

Inval van Oekraïne zou volgens VS deze week nog kunnen plaatsvinden

De Verenigde Staten meldden eerder over aanwijzingen te beschikken dat Rusland woensdag Oekraïne zou binnenvallen. Moskou deed dat af als "informatieterrorisme", Kiev klaagde over paniekzaaierij en ook in het Westen wordt getwijfeld aan de geloofwaardigheid.

Rusland eist onder meer de garantie dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz leek dinsdag op bezoek in Moskou inderdaad duidelijk te willen maken dat toetreding voor Kiev er de komende jaren niet in zit. Stoltenberg blijft erop hameren dat het aan landen zelf is of ze zich al dan niet bij de NAVO aansluiten.