Een enorme militaire dreiging, propaganda over en weer een koortsachtige diplomatie op de hoogste niveaus. De crisis rond de Russische troepenmacht aan de Oekraïense grens doet de Koude Oorlog herleven - en dat is niet altijd even overzichtelijk. Waar staan we nu in de crisis?

Rusland houdt een vlijmscherp mes op de keel van Oekraïne. Dat mes kan worden weggehaald of het kan snijden. Als alle diplomatieke ruis en alle speculatie over mogelijke oorzaken en gevolgen worden weggedraaid, blijven die beeldspraak en die twee opties staan.

Naar schatting 130.000 Russische militairen bevinden zich op strategische punten aan de noordelijke, oostelijke en zuidelijke grenzen van Oekraïne. In de afgelopen dagen heeft Rusland ook militaire posities bezet binnen de delen van de oostelijke Oekraïense regio's Donetsk en Luhansk die in handen zijn van pro-Russische separatisten.

Westerse inlichtingendiensten stellen dat de Russische gevechtseenheden in staat van paraatheid worden gebracht en worden voorzien van materieel, zoals tanks en artillerie. Ook is er militaire infrastructuur aangelegd, zoals veldhospitalen. Dat beeld wordt ondersteund door onafhankelijke analisten, bronnen op sociale media en satellietfoto's.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de spanningen in Oekraïne

Rusland wordt weer als grootmacht gezien

De Amerikanen en de Britten waarschuwden afgelopen weekend dan ook dat een Russische invasie van Oekraïne nu echt op handen is, en wel voor komende woensdag. Westerse landen riepen hun diplomatieke personeel terug en raadden hun staatsburgers in Oekraïne aan een veilig heenkomen te zoeken. Verschillende vliegmaatschappijen trokken zich terug uit het Oekraïense luchtruim.

Wat er verder ook voortkomt uit deze crisis, Rusland heeft bereikt dat het weer als grootmacht wordt behandeld. De ene na de andere wereldleider begeeft zich naar Moskou voor een audiëntie aan een van president Vladimir Poetins bijna komisch lange tafels. De vraag wat Rusland gaat doen houdt het Westen in de ban, terwijl meningsverschillen over de juiste reactie de verdeeldheid in dat kamp blootleggen.

Blufpoker op hoog niveau

De VS blaast hoog van de toren, nauw gevolgd door de Britten. Duitsland stelt zich juist voorzichtig op en Frankrijk probeert van president Emmanuel Macron de nieuwe 'diplomaat van Europa' te maken, nu Angela Merkel het veld heeft geruimd. Lijdend voorwerp Oekraïne vraagt iedereen dringend om militaire hulp en probeert tegelijkertijd de kalmte te bewaren door de dreiging te ba­ga­tel­li­seren.

Poetin is een ontregelaar en een gokker in de traditie van de KGB die hem schoolde, zeggen Kremlin-watchers. Een gewapend conflict met de NAVO of de VS is het laatste wat hij wil. Toch zet hij zwaar in, om zijn tegenstanders uit balans te brengen. Hij rekent erop dat die als eerste met hun ogen knipperen. Dat is de gok. Alleen hij weet hoever hij die wil doorzetten, met alle risico's dat hij zijn grip verliest van dien.

224 Wat heeft Nederland te zoeken in het Oekraïneconflict?

Er kan nog worden gepraat

Rusland leek maandag een diplomatieke opening te bieden. In een zorgvuldig geregisseerde scène, uitgezonden op televisie, ontving president Poetin leden van zijn kabinet (uiteraard aan zo'n tafel die zich naar de verre horizon uitstrekt) voor hun verslagen over het dossier-Oekraïne.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov vertelde zijn baas dat het Westen de Russische eisen nog steeds niet serieus neemt. Maar de stevige Russische aanpak heeft er volgens hem wel voor gezorgd dat de VS bereid lijkt tot concessies over het stationeren van wapentuig in Oost-Europa. Lavrov adviseerde voortzetting van de onderhandelingen, hoewel die wat hem betreft "zeker niet eindeloos" kunnen voortduren. "In mijn optiek zijn onze mogelijkheden nog verre van uitgeput", zei hij. Poetin gaf zijn goedkeuring.

Lavrov werd gevolgd door minister van Defensie Sergey Shoygu, die meedeelde dat sommige van de huidige Russische militaire oefeningen voorbij zijn en andere op hun einde lopen. Een dag later kondigde zijn ministerie aan dat een aantal legereenheden rond Oekraïne wordt teruggetrokken. Een video van tanks op manoeuvre werd vrijgegeven.

De terugtrekking is nog niet onafhankelijk geverifieerd en het is niet bekend om hoeveel eenheden het zou gaan. Wel is duidelijk dat maar een klein deel van de enorme Russische troepenmacht betrokken was bij de oefeningen.

Oekraïens NAVO-lidmaatschap slechts 'een droom'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, samen in Kiev, boden het Kremlin op maandag ook voorzichtig wat ruimte. Zelensky onderstreepte dat Oekraïne nog steeds graag lid van de NAVO wil worden, een voornemen dat zelfs in de Oekraïense grondwet is opgenomen, maar voegde daaraan toe dat dit slechts "een droom" is. Scholz bevestigde dat een Oekraïens lidmaatschap momenteel geen haalbare kaart is.

Het was niet de bindende garantie die Rusland eist, maar wel een signaal dat er te praten valt. Scholz reisde door naar Moskou voor een treffen met Poetin.

Oekraïne liet dinsdag overigens wel weten dat het de Russische berichten over het terugtrekken van troepen nog niet zelf heeft kunnen bevestigen. "Eerst zien, dan geloven", is het credo in Kiev.

Rusland gaf dinsdag beelden vrij van tanks die zouden worden teruggetrokken van de Oekraïense grens. De terugtrekking is nog niet onafhankelijk bevestigd. Rusland gaf dinsdag beelden vrij van tanks die zouden worden teruggetrokken van de Oekraïense grens. De terugtrekking is nog niet onafhankelijk bevestigd. Foto: Russisch min. van Defensie

VS en VK zien ook nog 'ruimte voor diplomatie'

De VS en het Verenigd Koninkrijk slaan momenteel gezamenlijk de meest alarmistische toon aan, maar ook volgens die landen is nog niet alles verloren. De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson waren het maandagavond aan de telefoon met elkaar eens dat er nog "cruciale ruimte voor diplomatie" is.

De Amerikaanse voorspelling dat de strijd uiterlijk medio deze week zou losbarsten, kan niet los worden gezien van de diplomatieke benadering die de VS heeft gekozen ten aanzien van Rusland in deze crisis. Het land geeft veel inlichtingen over vermeende Russische plannen vrij, zonder daarbij ondersteunend bewijs te bieden. Niet om te overtuigen, maar om de strategie van het Kremlin te ontregelen en Rusland opties te ontnemen.

Die benadering heeft risico's. Niet alleen kan het opvoeren van de spanningen escalerend werken, het initiatief blijft daarnaast volledig bij Rusland liggen. De roep dat de strijd elk moment zal losbarsten, is bovendien makkelijk aan te sluiten op de boodschap van het Kremlin dat de VS en de NAVO oorlogshitsers zijn, die Oekraïne als pion gebruiken om Rusland te bedreigen.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken nam dinsdag al een voorschot op Facebook, na de aankondiging van de vermeende Russische terugtrekking. Ze schreef: "15 februari 2022 gaat de geschiedenisboeken in als de dag waarop de westerse oorlogspropaganda heeft gefaald. Ze zijn vernederd en vernietigd, zonder dat er een schot is gelost."