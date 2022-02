Het Russische lagerhuis heeft dinsdag vóór de resolutie gestemd waarin president Vladimir Poetin verzocht wordt om twee separatistische regio's in Oost-Oekraïne te erkennen als onafhankelijke staten, meldt onder meer persbureau Reuters.

Het gaat om de zogenoemde volksrepublieken Donetsk en Luhansk, in het oosten van Oekraïne. Met de aangenomen resolutie vraagt het Russische parlement Poetin om de volksrepublieken officieel te erkennen. De resolutie werd ingediend door elf parlementariërs, onder wie de leider van de communistische partij.

Donetsk en Luhansk verklaarden zich in 2014 onafhankelijk, maar zijn sindsdien nog door geen enkel ander land erkend. The Moscow Times schrijft dat de resolutie niet bindend is en dat Poetin dus niet verplicht is om haar uit te voeren.

Een expert van de denktank Carnegie Moscow Center zegt tegen The Moscow Times dat de resolutie daarom nu vooral een "propagandistische" functie heeft.

Erkenning zou spanningen nog verder doen oplopen

De regering in Kiev is sinds 2014 verwikkeld in een burgeroorlog met pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Moskou steunt de twee separatistische regio's zowel militair als financieel. De pogingen om daar vrede te realiseren, worden naar verwachting bemoeilijkt als de Russen de republieken erkennen.

Erkenning van de separatistische regio's zou bovendien de spanningen tussen Rusland en Oekraïne nog verder doen oplopen. De situatie aan de grens tussen Rusland en Oekraïne is al weken zeer gespannen, vanwege toenemende troepenbouw aan de Russische zijde van de grens.

Dinsdag zei het Russische ministerie van Defensie dat sommige Russische manschappen na het afronden van militaire oefeningen aan de grens op de weg terug zijn naar hun bases.