Het Russische ministerie van Defensie zegt dat sommige Russische manschappen na het afronden van militaire oefeningen aan de grens met Oekraïne op de weg terug zijn naar hun bases. Dat meldt het Russische persbureau Interfax dinsdag. Andere media hebben dit nieuws nog niet bevestigd en gemeld.

Het is niet duidelijk om hoeveel militairen het gaat. Het ministerie heeft tegen Interfax gezegd dat de grootschalige oefeningen in het land blijven doorgaan.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zullen sommige militairen later vandaag al terug zijn op hun kazernes. Op videobeelden van het ministerie zou te zien zijn dat militaire voertuigen onderweg zijn naar hun basis.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zegt er pas na volledige terugtrekking van de Russen op te vertrouwen dat een Russische inval in Oekraïne van de baan is.

De afgelopen maanden zijn de spanningen tussen Rusland en buurland Oekraïne opgelopen. Er wordt gespeculeerd over een Russische inval en dat leidt tot onrust.

Hier draaien de spanningen tussen Oekraïne en Rusland om: De Russen zeggen zich bedreigd te voelen als het NAVO-grondgebied tot aan de Russische grens komt. Dat zou gebeuren als Oekraïne NAVO-lid wordt, maar daar zijn geen concrete plannen voor.

De spanning tussen Rusland en het Westen is opgelopen door de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Daar zijn de afgelopen tijd veel meer militairen met materieel naartoe gestuurd.

De NAVO vreest dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen. In 2014 annexeerde Rusland al de Krim, een schiereiland in Zuid-Oekraïne.

Oekraïne: 'Diplomatie heeft verdere escalatie voorkomen'

Volgens Oekraïne hebben de diplomatieke inspanningen verdere escalatie van het conflict al voorkomen. "Het is al halverwege februari en je ziet dat diplomatie blijft werken", aldus buitenlandminister Dmitro Koeleba.

Hoewel meerdere Russische eisen voor de-escalatie zijn verworpen, lijkt Rusland nog open te staan voor diplomatie. De Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken zei maandag dat er "nog altijd kans" is op een akkoord.

Een woordvoerder van Lavrov's ministerie heeft verklaard dat "15 februari 2022 de geschiedenis zal ingaan als de dag van de mislukking van de westerse oorlogspropaganda. Vernederd en vernietigd zonder één schot te lossen."

Russische troepenopbouw aan de grens nam afgelopen week toe

Uit satellietbeelden bleek onlangs dat de Russische troepenopbouw in het grensgebied is toegenomen. Amerikaanse autoriteiten schatten dat er nu 130.000 militairen nabij de Oekraïense grens gestationeerd zijn, inclusief de manschappen die sinds donderdag in Belarus aan het oefenen zijn.

De troepen zijn gevechtsklaar en trekken langzaam op richting de grens. De huidige troepenmacht is de grootste concentratie militairen in Europa sinds de Koude Oorlog.

Op de satellietbeelden is ook de aanleg van veldhospitalen zichtbaar. Dat zou erop kunnen wijzen dat een inval niet lang meer op zich laat wachten.