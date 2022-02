Oekraïne is sinds de laatste weken voor veel mensen het onderwerp van gesprek, maar niet iedereen gebruikt dezelfde bewoordingen voor het land. Oekraïne en de Oekraïne worden door elkaar gebruikt, maar wat is juist? En is er een verschil in betekenis?

Nu de dreiging van een Russische inval in Oekraïne toeneemt, komt het land steeds vaker ter sprake. Veel mensen duiden het land aan mét een lidwoord, maar waarom eigenlijk?

De Oekraïne dateert uit de tijd waarin het een streek binnen de Sovjet-Unie was. Zulke streeknamen bevatten wel vaker een lidwoord: denk maar aan de Veluwe, de Ardennen of de Provence.

Toen Oekraïne in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie, werd de streeknaam een aanduiding voor een land. Landen krijgen doorgaans geen lidwoord en dus werd de officiële naam Oekraïne zonder lidwoord. Zo'n verandering is overigens niet uniek: denk maar aan Libanon (de Libanon werd gebruikt als de naam van een gebergte).

Maar welke schrijfwijze is in dit geval juist? Volgens het Genootschap Onze Taal zijn beide manieren correct, maar "om recht te doen aan de onafhankelijke status van het land" gaat de voorkeur gaat uit naar de schrijfwijze zonder lidwoord.

De Taalunie deed in 2010 afstand van de oude schrijfwijze. Toen nam de organisatie een zogeheten erratum (fout) op in het bekende Groene Boekje (de woordenlijst van de Taalunie) om duidelijk te maken dat 'de Oekraïne' niet langer een juiste schrijfwijze was.

NU.nl kiest ervoor Oekraïne zonder lidwoord te gebruiken, omdat het een onafhankelijk land is en de streeknaam dus verouderd is.

Wat betekent Oekraïne?

Over wat het woord Oekraïne betekent, lopen de meningen uiteen. De gangbaarste interpretatie is dat het woord afstamt van het Slavische woord voor 'grensland'. Dit verwees naar alle waarschijnlijkheid naar het Kievse Rijk uit de negende eeuw. Dit rijk besloeg delen van het huidige Rusland, Oekraïne en Belarus en had als centrum de stad Kiev (tegenwoordig hoofdstad van Oekraïne).

Het feit dat een groot deel van dit Kievse Rijk in Rusland lag, is een historische verklaring voor het feit dat Rusland en het onafhankelijke Oekraïne zo'n gespannen verhouding hebben. Die spanningen leiden soms tot situaties die dreigen te escaleren, zoals nu het geval is. In de Russische uitleg van de geschiedenis hoort Oekraïne bij het oorspronkelijke Rusland, net als in de tijd van de Sovjet-Unie.