Oekraïne heeft maandag benadrukt graag lid te willen worden van de NAVO en de Europese Unie. Eerder op de dag zei de Oekraïense ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk dat zijn land dat voornemen mogelijk in de ijskast zou zetten om oorlog met Rusland te voorkomen. Na tussenkomst van de regering in Kiev kwam hij op zijn woorden terug.

In gesprek met de BBC stelde ambassadeur Vadym Prystaiko dat Oekraïne zich flexibel zou willen opstellen als het gaat om een eventueel NAVO-lidmaatschap. "Zeker als we op deze manier worden bedreigd en afgeperst, worden we daartoe gedwongen", zei hij verwijzend naar een mogelijke Russische invasie.

Kort na de publicatie van het interview bracht de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een verklaring naar buiten waarin werd benadrukt dat de wens om lid te worden van de NAVO en de EU is vastgelegd in de Oekraïense grondwet. Dat blijft "een absolute prioriteit". Van een (opmaat naar) lidmaatschap is overigens op dit moment nog geen sprake.

Prystaiko werd in de verklaring opgeroepen om zijn woorden "uit te leggen". De ambassadeur liet daarop weten dat zijn woorden verkeerd waren begrepen en dat Oekraïne "geen twijfels" over een NAVO-lidmaatschap heeft.

"We zijn bereid concessies te doen om oorlog met Rusland te voorkomen, maar zelf afzien van NAVO-lidmaatschap valt daar niet onder. We zijn op dit moment geen lid van de NAVO, dus moeten we kijken naar bilaterale overeenkomsten met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten", aldus Prystaiko.

Een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne is een van de belangrijkste pijnpunten in de opgelopen spanningen tussen Oekraïne, de NAVO en Rusland. De Russische president Vladimir Poetin eist dat de NAVO garandeert dat Oekraïne nooit lid zal worden, maar de organisatie gaat daar niet in mee.

Wereldleiders blijven pleiten voor diplomatieke oplossing

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten kan een Russische invasie van Oekraïne "elk moment" plaatsvinden. Zondag sprak de Amerikaanse president Joe Biden nog met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. Beiden lieten weten nog altijd een diplomatieke oplossing na te streven. Zaterdag belde Biden een uur lang met Poetin, maar ze kwamen daarin niet nader tot elkaar.

Verschillende wereldleiders, onder wie premier Mark Rutte en de Britse premier Boris Johnson, zijn in de afgelopen tijd afgereisd naar Oekraïne om te pleiten voor een diplomatieke oplossing. Maandag landde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Oekraïne voor een gesprek met president Zelensky.

Scholz zal dinsdag in Moskou ook Poetin ontmoeten. Eerder spraken ook de Britten, Fransen en Amerikanen rechtstreeks met de Russen over de kwestie.