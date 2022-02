Oekraïne wil binnen 48 uur een overleg met Rusland en de leden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) over de Russische troepenopbouw nabij de grens en binnen de geannexeerde Krim, zo maakt het land zondag bekend.

Oekraïne deed de oproep tot overleg met een beroep op wat bekendstaat als het Weense Document. Dat is de slotverklaring van de OSCE-conferentie van 2011 in Wenen over mensenrechten, militaire veiligheid en economische samenwerking die zowel door Rusland als Oekraïne is ondertekend, en ook door nagenoeg alle Europese landen, enkele Centraal-Aziatische landen en de Verenigde Staten en Canada.

Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba heeft Moskou nog altijd niet gereageerd op de oproep die Kiev vrijdag deed om de recente Russische militaire activiteiten langs de grens met Oekraïne uit te leggen.

"Daarom zetten we de volgende stap. We vragen om een ​​ontmoeting met Rusland en alle deelnemende staten om binnen 48 uur de (militaire) versterking en herschikking ervan langs onze grens en in de bezette Krim te bespreken", liet Kuleba via Twitter weten.

Oekraïne heeft beloofd luchtruim open te houden

Ondanks de hoogopgelopen spanningen heeft Oekraïne zondag beloofd zijn luchtruim open te houden. Eerder sprak het ministerie van Verkeer van het Oost-Europese land al berichten tegen dat de autoriteiten op het punt staan het luchtruim te sluiten. Er zijn geen plannen om het vliegverkeer op te schorten, aldus het departement. Wel worden luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om van maandag tot zaterdag bepaalde zones boven de Zwarte Zee te mijden door een oefening van de Russische marine.

Het land heeft ongeveer 522 miljoen euro vrijgemaakt om de voortzetting van de vluchten te garanderen. Dat geld heeft premier Denys Shmyhal toegewezen "om de vliegveiligheid in Oekraïne te waarborgen voor verzekerings- en leasemaatschappijen".

KLM stopte zaterdag als eerste grote luchtvaartmaatschappij met vluchten op Oekraïne nadat Den Haag een rood reisadvies had gegeven. De Nederlandse vliegmaatschappij vliegt ook niet over het land. Het Duitse Lufthansa is een van de maatschappijen die bekijkt of het nodig is het verkeer naar Oekraïne te onderbreken.