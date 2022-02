Nog eens dertien Nederlanders die in Oekraïne zijn hebben zich na de oproep om het land te verlaten ingeschreven bij de Nederlandse ambassade. De ambassade heeft nu contact met 148 Nederlanders in het Oost-Europese land, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen NU.nl.

Het ministerie heeft zaterdag code rood uitgeroepen voor Oekraïne en raadt af naar het land af te reizen vanwege de Russische dreiging aan de grens. Ook worden Nederlanders die in Oekraïne verblijven sinds zaterdag opgeroepen het land direct te verlaten. Eerder riep het ministerie deze mensen al op om hun verblijf in het land te heroverwegen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders precies in Oekraïne verblijven. Wel hadden zich tot en met zaterdag al 135 Nederlanders bij de ambassade in Kiev gemeld, en is dat aantal nu "een klein beetje gegroeid", aldus de woordvoerder.

Of nog meer mensen zich aan gaan melden, is volgens de woordvoerder niet goed in te schatten. Hij benadrukt dat de Nederlanders die in Oekraïne zijn zich niet verplicht hoeven in te schrijven bij de informatieservice van de ambassade.

Zaterdag maakte KLM ook bekend niet meer te vliegen op Oekraïne. Nederlanders die uit Oekraïne willen vertrekken, moeten dit vertrek zelf regelen, zei het ministerie zaterdag. Dat kan eventueel via de andere luchtvaartmaatschappijen die op het land vliegen, en via trein, bus of auto. De woordvoerder zegt zondag dat voor zover bij hem bekend nog geen hulpvragen binnen zijn gekomen.