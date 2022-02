De Verenigde Staten hebben ook de Amerikaanse medewerkers van de OVSE-waarnemersmissie in Oekraïne opgeroepen het land te verlaten vanwege de dreiging van een Russische inval. Eerder riepen de VS alle Amerikanen op het land te verlaten en dat reisadvies geldt ook voor de aanwezige Amerikaanse medewerkers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag (lokale tijd).

Sinds maart 2014 zijn honderden internationale waarnemers van de OVSE in Oekraïne gestationeerd. Ze houden toezicht op het staakt-het-vuren dat is gesloten tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense soldaten, vooral in Oost-Oekraïne. Het is de grootste veiligheidsmissie in de geschiedenis van de OVSE. Volgens de recentste gegevens zijn ongeveer 680 waarnemers uit 43 OVSE-lidstaten in Oekraïne, onder wie 515 in het oosten van het land. In totaal heeft de missie zo'n 1.300 medewerkers, onder wie veel lokale mensen.

Het Amerikaanse ministerie zegt dat de OVSE-waarnemers verspreid zijn over het hele land, ook in het door Rusland gecontroleerde oosten van Oekraïne. Ze zouden in ernstig gevaar zijn. "Hoewel we het belangrijke werk van de waarnemersmissie krachtig steunen, heeft de veiligheid van Amerikaanse burgers onze hoogste prioriteit", aldus de woordvoerder.